Fahriye Evcen'den "Çok aşığım" paylaşımı

"Çalıkuşu" dizinde tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017'de nikah masasına oturmuştu.
2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak 2023'te Kerem'in doğumuyla ikinci kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşamıştı.
Son olarak oğlu Kerem'in karesini paylaşan Evcen "Çok aşığım" notunu düştü.
KEREM ÖZÇİVİT 1 YAŞINDA
Öte yandan Fahriye Evcen, birkaç hafta önce de Kerem'in ilk yaş partisinden kareleri takipçileriyle paylaşmıştı. Evcen, paylaşımına "It's Kerem's Week. 18.01.2023" notunu düşmüştü.
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