Fahriye Evcen'den depremzede çocuğa: Tüm dünya bir araya gelse onun yerini tutamayacak

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki depremin ardından başlayan arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 10 ili etkileyen depremden etkilenenlere ünlü isimlerden de destek paylaşımları geliyor. Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından depremzede çocuk için duygulandıran bir paylaşım yaptı.

Fahriye Evcen'den depremzede çocuğa: Tüm dünya bir araya gelse onun yerini tutamayacak

Tüm Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, pek çok kişi depremzedeler için harekete geçildi. Çalışmalara maddi ve manevi destek verenler arasında ünlü isimler de var. Eşi Burak Özçivit ile birlikte yardım faaliyetlerine katılan son yaptığı sosyal medya paylaşımıyla duygulandırdı. İki çocuk annesi Evcen, paylaşımında bir çocuğun fotoğrafı ile duygusal bir mesaj yayınladı.

Fahriye Evcen'den depremzede çocuğa: Tüm dünya bir araya gelse onun yerini tutamayacak - 1

"KÜÇÜK ELLERİNDEN ÖPERİM ÇOCUK"

Evcen’in paylaşımında, “Seni o küçük ellerinden öperim çocuk... Dilerim ki anneciğin bulunur çünkü tüm dünya bir araya gelse onun yerini tutamayacak... Bu binaları yaparken umarım bu görüntüler gözünüzden de vicdanınızdan da silinmez…” cümleleri yer aldı.

Fahriye Evcen'den depremzede çocuğa: Tüm dünya bir araya gelse onun yerini tutamayacak - 2

BAĞIŞ YAPTILAR

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti  bölgesine bir tır kıyafet ve gıda gönderdiği, 600 bin TL AFAD ve diğer yardım kuruluşlarına bağışta bulunduğu haberi gündemde yer almıştı.

Çift, sosyal medyadan yapılan canlı yayınlarla da bağış topluyor.

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