Fazıl Say: Artık bekleyelim görelim

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, 2019 yılında İtalya’nın Milano kentinde nikâh masasına oturduğu Ece Dağıstan ile 30 Kasım Çarşamba günü boşandı. Ayrılık sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü çiftten Fazıl Say, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.



"TAKVİME GÖRE BİR SONRAKİ BOŞANMA 2040"



1997–2004 yılları arasında Gülyar Balcı ile evlilik yaşayan Fazıl Say, ikinci kez Beykoz Adliyesi'nde boşanmasının ardından esprili bir paylaşıma imza attı.



Ünlü piyanist, gönderisinde "Beykoz'a hayatımda iki kere gittim. Daha doğrusu Beykoz Adliye'ye gittim. 2004'te Gülya ile boşandık, 2022'de Ece ile. İkisinde de sevgi dolu, iyilikle boşandık. Yani 18 yılda bir Beykoz'a gidiyorum. Takvime baktım, bir sonraki 2040. Artık bekleyelim görelim" ifadelerini kullandı.

ADLİYE BİNASIN EL ELE GİRDİLER



Öte yandan boşandıklarını sosyal medya hesabından duyuran Say, mahkeme çıkışı el ele çekilen fotoğraflarını paylaşmıştı.



Say, paylaşımına "Çok üzgünüm, eşim Ece ile evliliğimizi bugun sonlandırdık. Beykoz Adliye binasına el ele girdik, el ele çıktık Ece ile. Hatıralarımızı, anılarımızı, tüm güzel hikayelerimizi , seslerimizi, en iyi şekilde anacağım her zaman" notunu düşmüştü.



"TÜM ANILARIMIZI CAM KUTULARDA SAKLAMAK VARDI"



Instagram hesabından 'Say' soyadını kaldırmaması dikkat çeken Ece Dağıstan ise içinde eski eşi ile fotoğrafının olduğu bir kutunun görüntüsünü, "Hikayenin içinde ilk görüşte aşk vardı, yıllarca hayalini kurmak vardı, uzun yıllar bekleyip denemek yanılmak yine denemek vardı, dinlemek vardı, eğlenmek ağlamak saçmalamak vardı. Şaşırtmak vardı, öğrenmek öğretmek, el ele yürümeyi istemek, korumak kıyamamak, saçını taramak vardı, tam kızacakken gülmek vardı. Tüm anılarımızı cam kutularda saklamak vardı. Elimden gelenin daha iyisini becermeyi istemem vardı ama kendime tutmak zorunda olduğum tek sözüm vardı. O sebeple bize böyle bir son yazmam lazımdı. Çok güzeldi, hepsi hikayeydi" notuyla yayınlamıştı.