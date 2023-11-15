Fazıl Say ile Güneş Altunkaş ayrıldı

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Fazıl Say, bir süredir yazar Güneş Altunkaş ile aşk yaşıyordu. Altunkaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrıldıklarını duyurdu.

Fazıl Say ile Güneş Altunkaş ayrıldı

2019 yılında evlendiği Ece Dağıstan'dan 2022 yılında boşanan , bir süre önce yazar Güneş Altunkaş ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

İkilinin birliktelikleri Güneş Altunkaş'ın ayrılık açıklamasıyla ortaya çıktı. Altunkaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Say ile ilişkisini noktaladığını duyurdu.

Fazıl Say ile Güneş Altunkaş ayrıldı - 1

"HERKESİN YOLU AÇIK OLSUN"

Güneş Altunkaş, paylaşımında; "Sevgili dostlarım, bugüne kadar özel hayatımı sosyal medyada pek paylaşan biri olmadım ancak çoğunuz tarafından bilinen gözler önünde rahatlıkla yaşadığımız bir özel hayatım vardı. Dün akşam itibariyle Fazıl Say ile olan 8 aylık ilişkimzi bitirme kararı almış bulunmaktayım. İlk defa böyle bir durumu sizlerle paylaşmamın nedeni ise ailece bir süreçten geçtiğimiz ve tek odağımın bu süreçte kardeşimin sağlığı ve tedavisi olduğu için 8 ayımızı gören, bilen dostlarımız ve sevenlerimizdir. Herkesin yolu açık olsun! Sizlerden tek ricam şudur ki bu kişi ile ilgili bundan sonra lütfen bana mesaj atmamanız. Her birinize güzel bir gün dilerim! Sevgiler..." ifadelerini kullandı.

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