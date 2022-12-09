Fazıl Say: İyi olmak için zamana ihtiyaç var

Yaklaşık üç yıl önce İtalya’nın Milano kentinde dünyaevine giren ünlü piyanist Fazıl Say ile Ece Dağıstan, bir süre sonra evliliklerinde yaşadıkları krizi atlatamayarak 30 Kasım 2022'de boşandıklarını duyurdu.

"İYİ DEĞİLİM"



"İyi değilim" diyerek yeni bir açıklamada bulunan Say, "İyi olmak için zamana ihtiyacım var" ifadelerini kullandı ve şu ifadeleri kullandı:

"İzninizle uzunca bir müddet sosyal medyaya ara vermek istiyorum. Bestelerime konserlerime konsantre olmak istiyorum. Onlar benim tek tedavim şu an. Tedavi, çünkü iyi değilim. İyi olmak için zamana ihtiyaç var. İnançla ve umutla devam edeceğim ama zamana ihtiyaç var. Konserlerde iyiyi içime çekebiliyorum. Kaplayabiliyor benliğimi. Bu benim tek umudum şu an. Ama dışarısı? Onca verdiklerimiz?"

"Çoğumuzun durumu böyle olabilir" diyen Say, "Büyük bir yük, sinsice binmiş omuzlarımıza. 21'inci yüzyıla girerken neler hayal etmiştik. Ya şimdi? Bu ülke de iyi değil, dünya da iyi değil; kötü etkiliyor insanları, iyiye inanan insanları" ifadelerini kullandı.



"UZUN BİR MÜDDET SONRA GÜÇLÜ OLARAK DÖNECEĞİM"



Say, sözlerini "Sağlıcakla kalın. Evrendeki iyiden vazgeçmeyelim. Yani 70’inde bile zeytin dikmeliyiz. Unutmayalım bu sözleri. Uzun bir müddet sonra güçlü olarak döneceğim. Sevgiyle, içtenlikle" diye noktaladı.

"BİR SONRAKİ 2040 BEKLEYELİM GÖRELİM"



1997–2004 yılları arasında da Gülyar Balcı ile evlilik yaşayan Fazıl Say, geçtiğimiz günlerde ikinci kez boşanmasının ardından esprili bir paylaşımda bulunmuştu.



Say, "Beykoz'a hayatımda 2 kere gittim. Daha doğrusu Beykoz Adliye'ye gittim. 2004'te Gülyar ile boşandık, 2022'de Ece ile... İkisinde de sevgi dolu, iyilikle boşandık. Yani; 18 yılda bir Beykoz'a gidiyorum. Takvime baktım, bir sonraki 2040. Artık bekleyelim görelim..." demişti.