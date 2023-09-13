Filiz Akın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Yeşilçam'ın "dört yapraklı yoncası" arasında yer alan ünlü oyuncu Filiz Akın, sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat olmuştu.

Usta sanatçı, geçtiğimiz günlerde "Bir türlü iyileşemedim" diyerek MR çektireceğini duyurmuştu.



Tetkik sonuçlarını öğrenen Filiz Akın, sosyal medya hesabından "MR sonuçlarına göre endişelenecek durum yokmuş. İlaçlara 5 gün daha devam. Sizlere de dilek ve dualarınız için teşekkür ederken, böyle iyi haberler alacağınız bir gün diliyorum" dedi.

