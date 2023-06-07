Filiz Akın'dan haber var: Tedavisi evde devam ediyor

Filiz Akın, paylaşımında "Tüm ilaç ve tedavilere rağmen, böyle değilim ama, hala iyileşmiş değilim ama yakındır" ifadelerini kullandı.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA



Filiz Akın'ın paylaşımı sonrasında ünlü sanatçının menajeri Bircan Silan, NTV'ye yaptığı özel açıklamada endişe edilecek bir durumun olmadığını belirtti. Silan, Filiz Akın'ın bir göğüs enfeksiyonu geçirdiğini, hastanede serum ve vitamin tedavisi gördüğünü söyledi. Bircan Silan, Filiz Akın'ın şu anda evde tedavisine devam ettiğini, dinlendiğini, bütün sevenlerine sevgilerini gönderdiğini ifade etti.