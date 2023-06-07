Filiz Akın'dan haber var: Tedavisi evde devam ediyor

Yeşilçam'ın "dört yapraklı yoncası" arasında yer alan ünlü oyuncu Filiz Akın, sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat olmuştu.
Ünlü oyuncu hasta yatağından bir kare paylaşarak durumunu açıklamıştı.
Filiz Akın, paylaşımında "Tüm ilaç ve tedavilere rağmen, böyle değilim ama, hala iyileşmiş değilim ama yakındır" ifadelerini kullandı.
MENAJERİNDEN AÇIKLAMA
Filiz Akın'ın paylaşımı sonrasında ünlü sanatçının menajeri Bircan Silan, NTV'ye yaptığı özel açıklamada endişe edilecek bir durumun olmadığını belirtti.
Silan, Filiz Akın'ın bir göğüs enfeksiyonu geçirdiğini, hastanede serum ve vitamin tedavisi gördüğünü söyledi.
Bircan Silan, Filiz Akın'ın şu anda evde tedavisine devam ettiğini, dinlendiğini, bütün sevenlerine sevgilerini gönderdiğini ifade etti.