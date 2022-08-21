Finlandiyalı kadınlardan Başbakan Sanna Marin’e destek

Finlandiyalı kadınlar, dans ederken ve parti yaparken çektikleri videolarını sosyal medya hesapları üzerinden “Sanna ile dayanışma” etiketi altında paylaştı.



Konuya ilişkin The Guardian’a değerlendirmelerde bulunan Finlandiya Turku Üniversitesi’nde toplumsal cinsiyet araştırmaları alanında çalışan Prof. Anu Koivunen, Marin’in basına sızdırılan görüntülerinin tepki toplamasında, cinsiyetçi yaklaşımın belirleyici olmadığını savundu.



Sanna Marin’in görüntüleri Finlandiya kamuoyunu da ikiye bölmüş, bir kesim bu görüntülerin Finlandiya’nın itibarına ve halkın politikacılara olan güvenine zarar verdiğini savunurken, diğer bir kesim parti yapmanın ve dans etmenin normal olduğunu, başbakanların boş zamanlarında ne yaptığının kendilerini ilgilendirmediğini dile getirmişti.



Yasa dışı bir şey yapmadığını belirten Marin ise dans görüntüleri hakkında halkın düşüncelerinin halkın kararı olduğunu ifade ederek, "Bazen karar alıcıların da dans ettiği, şarkı söylediği ve parti yaptığı kabul edilmelidir." diye konuşmuştu.

