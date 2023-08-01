Friends yıldızlarından rol arkadaşları Lisa Kudrow'a doğum günü kutlaması

Sözlerine “Yaklaşık 30 inanılmaz yıldır benim arkadaşım ve ailem oldu. Sana değer veriyorum. Seni seviyorum, benim tatlı Floosh’um,” diye devam eden Aniston, “Tüm bu muhteşem yıllar ve daha fazlasında birlikte çalışmaktan büyük onur duyduğum en yetenekli komedyenlerden/aktörlerden biri! Lisa’nın doğum günü kutlu olsun!” dedi.

"DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN" Courteney Cox da yakın dostuna “Doğum günün kutlu olsun, ganimetim” diye seslendi. Ünlü oyuncu, devamında “Bu benim ikinci denemem: yapay zeka robotu, sana duyduğum sevginin neredeyse tamamını veremedi" ifadelerini kullandı.