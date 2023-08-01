Friends yıldızlarından rol arkadaşları Lisa Kudrow'a doğum günü kutlaması

Jennifer Aniston ve Courteney Cox, "Friends" dizisinde birlikte rol aldıkları dostları Lisa Kudrow'un doğum gününü sosyal medya hesaplarından kutladılar.
"30 YILDIR ARKADAŞIM VE AİLEM OLDUN"
Aniston, 60 yaşına basan Kudrow ile fotoğraflarını paylaşarak “Lütfen gezegendeki en sevdiğim insanlardan birini kutlamak için bana katılın. Lisa Kudrow!” ifadelerini kullandı.
Sözlerine “Yaklaşık 30 inanılmaz yıldır benim arkadaşım ve ailem oldu. Sana değer veriyorum. Seni seviyorum, benim tatlı Floosh’um,” diye devam eden Aniston, “Tüm bu muhteşem yıllar ve daha fazlasında birlikte çalışmaktan büyük onur duyduğum en yetenekli komedyenlerden/aktörlerden biri! Lisa’nın doğum günü kutlu olsun!” dedi.
"DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN"
Courteney Cox da yakın dostuna “Doğum günün kutlu olsun, ganimetim” diye seslendi. Ünlü oyuncu, devamında “Bu benim ikinci denemem: yapay zeka robotu, sana duyduğum sevginin neredeyse tamamını veremedi" ifadelerini kullandı.
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