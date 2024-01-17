Gazetecinin yüzüne tükürdü! Johnny Depp'li filmin yönetmeni Maiwenn'e para cezası

Amerikalı oyuncu Johnny Depp ve Amber Heard’ün birbirinden çarpıcı iddialarla gündeme gelen karalama davası sonrası Depp, kariyerine "Jeanne du Barry" filmiyle dönüş yapmıştı. Filmin yönetmeni, Fransız bir gazeteciye tükürdüğü için para cezasına çarptırıldı.

Gazetecinin yüzüne tükürdü! Johnny Depp'li filmin yönetmeni Maiwenn'e para cezası

Eski eşi Amber Heard'e açtığı karalama davası ile bir dönem gündemden düşmeyen ABD'li ünlü oyuncu , Fransa Kralı XV. Louis'ye hayat verdiği "Jeanne du Barry" filmi ile sinemaya görkemli bir dönüş yapmıştı. Ancak filmin yönetmenine yöneltilen suçlamalar, filme gölge düşürmüştü.

SAÇINDAN TUTUP TÜKÜRDÜ

Filmin yönetmeni Maiwenn Le Besco geçtiğimiz yıl bazı suçlamalarla gündeme geldi. Filmin yönetmeni, bir gazeteciye fiziksel saldırıda bulunmakla suçlandı. Medipart dergisinden Frnasız gazeteci Edwy Plenel'e bir restoranda saldırdığı belirtilen yönetmen, yerinden kalkıp Plenel'in saçından tutup yüzüne tükürdü ve hiçbir şey söylemeden restoranı terk etti.

Maiwenn, konuk olduğu Fransız talk show Quotidien’e bu olayın yaşandığını söyledi. Yönetmen gazeteciye tükürüp tükürmediği sorulduğunda, “Ona saldırdığımı doğruluyor muyum?” dedi ve uzun bir sessizlikten sonra “Evet” diye itiraf etti.

Gazetecinin yüzüne tükürdü! Johnny Depp'li filmin yönetmeni Maiwenn'e para cezası - 1

PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Ünlü yönetmen ve oyuncu, Fransız gazeteciye tükürdüğü için 400 euro para cezasına çarptırıldı. Yönetmenin Plenel'e sembolik olarak 1 euro, Mediapart dergisine ise 1500 euro ödemesine karar verildi.

Gazetecinin yüzüne tükürdü! Johnny Depp'li filmin yönetmeni Maiwenn'e para cezası - 2

DERGİ ESKİ EŞİNE YÖNELİK HABER YAPTI

Mediapart dergisinin yönetmene yönelik hiçbir haberi olmasa da dergi, yönetmenin eski eşi yönetmen Luc Besson'un birden fazla kadına tecavüz ettiğini iddia eden skandal bir hikaye yayınlamıştı.

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