Gazetecinin yüzüne tükürdü! Johnny Depp'li filmin yönetmeni Maiwenn'e para cezası

Eski eşi Amber Heard'e açtığı karalama davası ile bir dönem gündemden düşmeyen ABD'li ünlü oyuncu Johnny Depp, Fransa Kralı XV. Louis'ye hayat verdiği "Jeanne du Barry" filmi ile sinemaya görkemli bir dönüş yapmıştı. Ancak filmin yönetmenine yöneltilen suçlamalar, filme gölge düşürmüştü.

SAÇINDAN TUTUP TÜKÜRDÜ

Filmin yönetmeni Maiwenn Le Besco geçtiğimiz yıl bazı suçlamalarla gündeme geldi. Filmin yönetmeni, bir gazeteciye fiziksel saldırıda bulunmakla suçlandı. Medipart dergisinden Frnasız gazeteci Edwy Plenel'e bir restoranda saldırdığı belirtilen yönetmen, yerinden kalkıp Plenel'in saçından tutup yüzüne tükürdü ve hiçbir şey söylemeden restoranı terk etti.

Maiwenn, konuk olduğu Fransız talk show Quotidien’e bu olayın yaşandığını söyledi. Yönetmen gazeteciye tükürüp tükürmediği sorulduğunda, “Ona saldırdığımı doğruluyor muyum?” dedi ve uzun bir sessizlikten sonra “Evet” diye itiraf etti.