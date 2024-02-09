Geçmişi peşini bırakmıyor! Saldırı ve taciz davasında suçlu bulunan Jonathan Majors hakkında yeni iddia

Marvel filmlerinde Kang karakterine hayat veren ABD'li oyuncu Jonathan Majors son dönemde hakkında çıkan saldırı ve taciz suçlamalarıyla gündeme gelmişti.
SUÇLU BULUNDU
Geçtiğimiz yıl mart ayında sevgilisi İngiliz koreograf Grace Jabbari'ye saldıran ve davası süren oyuncu, tüm iddiaları reddetmişti. Amerikalı oyuncunun davası aralık ayında sonuçlandı. 34 yaşındaki Majors, Manhattan'da altı kişilik jüri tarafından suçlu bulundu.
YENİ SUÇLAMALAR
Oyuncu yeni saldırı suçlamalarıyla gündeme geldi. Oyuncunun eski sevgilisi Emma Duncan, Mayors'ı duygusal ve fiziksel şiddet ile suçladı. Duncan, oyuncunun kendisini boğmaya çalıştığını, ittiğini ve yaraladığını belirtti. Mauro Hooper ise oyuncunun kendisine duygusal şiddet uyguladığını ifade etti.
İKİSİ DE ESKİ SEVGİLİSİ
Hem Duncan hem de Hooper, Mayors ünlü olmadan önce oyuncuyla sevgiliydi. The Times'ın haberine göre, oyuncu "kadınları kariyerlerinden ve arkadaşlarından alıkoyan kontrolcü, tehditkar biri" olarak tanımlandı.
BİR DARBE DE MARVEL STÜDYOLARI'NDAN
Oyuncunun suçlu bulunmasının ardından, Marvel Stüdyoları, Majors ile yollarını ayırma kararı almıştı. Loki dizisinde Kang karakterini canlandıran oyuncunun 2026 yılında “Avengers: The Kang Dynasty" adlı çizgi romanın beyazperde uyarlamasında rol alacaktı. Kang karakterini Majors yerine başka birinin canlandırıp canlandırmayacağı bilinmiyor.
BİR ROLÜ DAHA KAYBETTİ
Oyuncu, suçlu bulunmasının ardından bir film projesine daha veda etti. Mayors, basketbol oyuncusu Dennis Rodman'ın hayatını konu alan "48 Hours in Vegas" filminde Rodman'ı canlandıracaktı.
Variety'nin haberine göre, oyuncu bu rolü de kaybetti.
NE OLMUŞTU?
Majors'ın kız arkadaşı, gece eve dönerken Majors'un telefonunda başka bir kadından gelen bir mesaj görmesi üzerine takside tartışma başlattı. Kadının öfkesi üzerine Majors'ın sinir krizi geçirdiği ve ona tokat attığı öne sürüldü. İddialara Majors, bir noktada kontrolünü tamamen kaybetti ve kadının boğazını sıkacak kadar ileri gitti.
Sonrasında kadını bir yere bırakıp kendi farklı bir yerde kaldı. Kadın ise yaşananların ardından ertesi sabah polise giderek ünlü oyuncu hakkında suç duyurusunda bulundu.
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