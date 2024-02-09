Geçmişi peşini bırakmıyor! Saldırı ve taciz davasında suçlu bulunan Jonathan Majors hakkında yeni iddia

İKİSİ DE ESKİ SEVGİLİSİ

Hem Duncan hem de Hooper, Mayors ünlü olmadan önce oyuncuyla sevgiliydi. The Times'ın haberine göre, oyuncu "kadınları kariyerlerinden ve arkadaşlarından alıkoyan kontrolcü, tehditkar biri" olarak tanımlandı.

BİR DARBE DE MARVEL STÜDYOLARI'NDAN



Oyuncunun suçlu bulunmasının ardından, Marvel Stüdyoları, Majors ile yollarını ayırma kararı almıştı. Loki dizisinde Kang karakterini canlandıran oyuncunun 2026 yılında “Avengers: The Kang Dynasty" adlı çizgi romanın beyazperde uyarlamasında rol alacaktı. Kang karakterini Majors yerine başka birinin canlandırıp canlandırmayacağı bilinmiyor.



BİR ROLÜ DAHA KAYBETTİ



Oyuncu, suçlu bulunmasının ardından bir film projesine daha veda etti. Mayors, basketbol oyuncusu Dennis Rodman'ın hayatını konu alan "48 Hours in Vegas" filminde Rodman'ı canlandıracaktı.



Variety'nin haberine göre, oyuncu bu rolü de kaybetti.