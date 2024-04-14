Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy'dan aşk dolu pozlar

Pazartesi akşamları StarTV'de yayınlanan Ömer dizisinde Selahattin Paşalı ve Barış Falay ile başrol oynayan Gökçe Bahadır, bayram tatilini yurtdışında geçiren ünlü isimler arasında yer aldı.
Müzisyen eşi Emir Ersoy ile İspanya'nın başkenti Madrid'e giden ünlü oyuncu, paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.
"AŞKIM"
Ömer dizisinin yıldızı, eşinin "Mi amor" (aşkım) notuyla yayınladığı kareyi kalp emojisiyle paylaşırken; akşam başka bir yerde çekilen fotoğraflarını da "Her şeye yetişmeye çalışan ikili" diye paylaştı.
"EVLİLİKLE TÖRPÜLENDİM"
26 Şubat 2022 tarihinde Emir Ersoy ile dünyaevine giren Gökçe Bahadır, daha önce bir dergiye verdiği röportajda evliliğinin nasıl gittiğini şu sözlerle anlatmıştı:
“Evlilik güzel ve mutlu gidiyor. Ortak bir hayatı aşkla oluşturmak çok kıymetli. Aşık Gökçe’nin gözü hiçbir şey görmez. Her şey bir yana; aşk bir yana, sevdiğim bir yana olur. Evlilikle törpüleniyorsun, sert tarafların o kadar da sert olmuyor artık. Beraberlik her şeyin üstesinden gelme gücü veriyor. İki kişilik düşünüyorsun. Tabii dengede olmak çok önemli; bireysel mutluluğunu da göz ardı etmemeli insan. Sen mutlu ol ki etrafını da mutlu et.
"HAYALİM GERÇEK OLDU"
Ünlü isim, “Müzisyen biriyle evlenmeniz sizce bir tesadüf müydü?” sorusuna da “Tesadüf değil. Müziği o kadar çok seviyorum ki çekmiş olabilirim. Hep hayalimdi; ‘Bana biri enstrüman çalsa da dinlesem’ derdim. Gerçek oldu" yanıtını vermişti.
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