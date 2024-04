Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy'dan aşk dolu pozlar

"EVLİLİKLE TÖRPÜLENDİM"



26 Şubat 2022 tarihinde Emir Ersoy ile dünyaevine giren Gökçe Bahadır, daha önce bir dergiye verdiği röportajda evliliğinin nasıl gittiğini şu sözlerle anlatmıştı:



“Evlilik güzel ve mutlu gidiyor. Ortak bir hayatı aşkla oluşturmak çok kıymetli. Aşık Gökçe’nin gözü hiçbir şey görmez. Her şey bir yana; aşk bir yana, sevdiğim bir yana olur. Evlilikle törpüleniyorsun, sert tarafların o kadar da sert olmuyor artık. Beraberlik her şeyin üstesinden gelme gücü veriyor. İki kişilik düşünüyorsun. Tabii dengede olmak çok önemli; bireysel mutluluğunu da göz ardı etmemeli insan. Sen mutlu ol ki etrafını da mutlu et.

Gökçe Bahadır'ın boğaz manzaralı evinin kirası dudak uçuklattı Haberi Görüntüle "HAYALİM GERÇEK OLDU"



Ünlü isim, “Müzisyen biriyle evlenmeniz sizce bir tesadüf müydü?” sorusuna da “Tesadüf değil. Müziği o kadar çok seviyorum ki çekmiş olabilirim. Hep hayalimdi; ‘Bana biri enstrüman çalsa da dinlesem’ derdim. Gerçek oldu" yanıtını vermişti.