Gökhan Özen kalp krizi geçirdi: Son durumu hakkında açıklamada bulundu

'Aramazsan Arama', 'Budala', 'Vah Vah' gibi şarkılarıyla 2000’li yıllara damga vuran ve uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren şarkıcı Gökhan Özen, sosyal medya hesabından kalp krizi geçirdiğini duyurdu.



SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Amerika'da yaşayan Gökhan Özen paylaşımında; "Dün gece yarısı Los Angeles’ta evimde geçirdiğim kalp krizi sonrası hastanede bir süre kontrol altında kaldıktan sonra taburcu edildim" ifadelerini kullandı.



"İYİ GÜN VAR KÖTÜ GÜN VAR"

Ünlü şarkıcı, sözlerine "Böyle bir haberi sizlerle paylaşmayı istemezdim ama iyi gün var, kötü gün var. Bundan sonrasında kontrollere devam edip stresten uzak çok sakin bir hayat yaşamayı planlıyorum. Allaha emanet" diye devam etti.

BOŞANMA SONRASI VELAYET KRİZİ



Öte yandan Gökhan Özen, 2010 yılında Gülay-Mehmet Sevigen çiftinin kızları Selen Sevigen’le dünyaevine girmişti. İki kızları olan çift, 2016'da yollarını ayırmıştı. İkili boşandıktan yıllar sonra çocukları için karşı karşıya gelmişti.