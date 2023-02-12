Gökhan Töre ve eşi Buket Töre koruyucu aile başvurusu yaptı

Adana Demirsporlu futbolcu Gökhan Töre ve eşi Buket Töre, depremzede bir çocuğa koruyucu aile olabilmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

Gökhan Töre ve eşi Buket Töre koruyucu aile başvurusu yaptı

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli  faciasının ardından tecrübeli Gökhan Töre ve eşi Buket Töre koruyucu aile olabilmek için başvuru yaptı.
 
İlki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 10 ilde büyük kayıplar meydana gelirken birçok bebek ve çocuk ebeveynsiz kaldı.

Bir çocuk sahibi olan Adana Demirsporlu futbolcu Gökhan Töre de eşi Buket Töre ile birlikte harekete geçerek koruyucu aile olabilmek için başvuru yaptı.

Buket Töre, açıklamasında, "Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası 95 binden fazla aile, son 2 günde, çocuklara koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuş. Biz nasıl güzel bir ülkeyiz... Eşim Gökhan Töre ile birlikte başvurumuzu yaptık. Biz birlikte güçlüyüz. O güzel yavruyu yuvamıza dört gözle bekliyoruz" dedi.

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