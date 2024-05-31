Gözaltına alınan Nicki Minaj'ın konseri iptal edildi

ABD'li rapçi Nicki Minaj geçitğimiz hafta, İngiltere'nin Manchester şehrinde vereceği konser öncesi yanında bulunan uyuşturucuyu ülke dışına çıkarmaya çalışması nedeniyle havaalanında gözaltına alınmıştı.

Ünlü şarkıcının 2 Haziran pazar günü Amsterdam'da yapması beklenen konser, gözaltına alındığı iddiasının ardından iptal edildi.

Konser organizatörü, Cuma günü yaptığı açıklamada, konserin iptal edildiğini duyurdu.



Hollanda polisi NBC News'e yaptığı açıklamada, "Schiphol Havaalanı'nda 41 yaşında Amerikalı bir kadını tutukladıklarını" ancak kadının ismini vermediklerini belirtti. Polis, "Savcılık ile yapılan görüşmelerin ardından, şüpheliye para cezası verildi ve yolculuğuna devam edebilir" şeklinde bilgi verdi.



Gözaltı olayının ardından Minaj son dakikada İngiltere'deki gösterilerine ertelemek zorunda kalmıştı. Şimdi ise 2 Haziran'da Amsterdam'daki konseri iptal edildi.

BBC, Minaj'ın bu suç nedeniyle 380 dolar para cezasına çarptırıldığını bildirdi.

"BUNU KİMSE İÇİN DİLEMEM"

Ünlü şarkıcı canlı yayın platformunda yaptığı açıklamada, "Manchester'a gidememek, ne zaman bu kadar düşük hissettiğimi bilmiyorum. Ve sadece bu değil, bir şeyin kasıtlı olarak size yapıldığını bilmek de çok zor. Diğer ırktan birisi olarak, biliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.



Minaj ayrıca, "Bu konuyu çok fazla açmayacağım ve oradayken nasıl keyif aldıklarını anlatmayacağım. Ama biliyor musunuz? Orada bir kadın vardı diğerleri erkekti ve onun kalbi olduğunu hissedebiliyordum. Ama muamele çok iğrençti. Ve bunu kimse için dilemem." dedi.

