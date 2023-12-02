Grammy ödüllü şarkıcı The Weeknd'den Gazze'ye 2,5 milyon dolarlık yardım

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), "The Weeknd" sahne adıyla tanınan ünlü Kanadalı sanatçı ve WFP İyi Niyet Elçisi Abel Tesfaye'nin, Gazze'ye 2,5 milyon dolar yardımda bulunacağını açıkladı.

WFP'den yapılan yazılı açıklamada, Tesfaye'nin Gazze'ye yönelik 2,5 milyon dolarlık yardımının yaklaşık 4 milyon gıda paketine tekabül ettiği, bu yardımın 173 bin Filistinliye iki haftalık gıda tedariki sağlayacağı kaydedildi.

