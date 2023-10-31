Gülseren Ceylan kimdir? Mehmet Ali Erbil'den ayrıldığını duyurdu

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, evlilik teklifinde bulunduğu 26 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan ile ayrıldı. Gülseren Ceylan, ünlü şovmen ile ayrıldıklarını sosyal medya hesabından açıkladı. Açıklama ardından Gülseren Ceylan ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Gülseren Ceylan kimdir?

Gülseren Ceylan kimdir? Mehmet Ali Erbil'den ayrıldığını duyurdu

, 26 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan'a evlilik teklif etmişti. Nikah masasına oturması beklenen çiftten ayrılık haberi geldi. Ayrılık haberini sosyal medyadan veren Ceylan, "Mehmet Ali Erbil ile yollarımı ayırdım. Kendisine hayatta başarılar dilerim. Size buradan toplu cevap olsun, bir daha bu konu hakkında konuşmayacağım" ifadelerini kullandı.

Gülseren Ceylan kimdir? Mehmet Ali Erbil'den ayrıldığını duyurdu - 1

GÜLSEREN CEYLAN KİMDİR?

Almanya'ya göç etmiş bir ailenin kızı olan Gülseren Ceylan, 26 yaşında. Ceylan katıldığı bir programda kendisine ilişkin şu bilgileri vermişti:

"Öncellikle ben 24 değil 26 yaşındayım. Mehmet Ali Erbil'in kriterlerine uyuyorum. 5 ay önce tanıştık 2 aydır da beraber yaşıyoruz. Ailem ilişkimden haberdar ve onaylıyor. Ailem Almanya'da yaşıyor, bir süre orada yaşayıp ülkeye geldim. Mehmet Ali Erbil ile ciddi bir yoldayız, bütün ailesi de biliyor."

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