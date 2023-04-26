Hadise şikayetçi oldu: Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis istemi

Televizyonda yayınlanan magazin programı sunucuları Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto lakabıyla tanınan Harutyan Dalga hakkında şarkıcı Hadise'ye yönelik Reza Zarrab'la arasında yaşandığı iddia edilen ilişki hakkında yaptıkları yorumlar nedeniyle şikayet üzerine soruşturma başlatılmıştı. Hadise magazin programında yorum yapan Serengil, Bali ve Arto'nun kendisini rezil etmek için sürekli olarak kötü yorumlarda bulunduğunu, yorumlarının hakaret içerdiği gerekçesiyle şikayette bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca üç şüpheli hakkında ayrı ayrı yürütülen soruşturmalar tamamlandı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Seren Serengil, Hadise Reza Zarrab ilk haberi çıktıktan sonra kendisine bir hesaptan Reza Zarrab ve Hadise'nin mesajları geldiğini, bu haberlerin doğruluğunu teyit etmek için Zarrab'ın avukatını aradığını ve mesajlaşmaların avukatın tarafından teyit ettiğini ileri sürdü.

