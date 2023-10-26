Hadise'den doğum günü pozları: Bu yıl sadece mutluluktan ağlayacağım

Özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Hadise, 22 Ekim'de 38 yaşına bastı. Ünlü isim, dün akşam doğum günü pastasıyla çekilen fotoğraflarını paylaştı.
"YÜZÜN HEP GÜLSÜN"
Hadise Açıkgöz, gönderisine; "Bu yıl kendime söz veriyorum, sadece mutluluktan ağlayacağım" notunu düştü.
Takipçileri, Hadise'ye; "İyi ki doğdun Kraliçe", "Yüzün hep gülsün, seni çok seviyoruz" ve "Mutluluk sana çok yakışıyor" gibi yorumlar yaptı.
DOĞUM GÜNÜ İÇİN BARIŞ İSTEDİ
Öte yandan Hadise, Cerebral Palsy’li çocuklar için farkındalık yaratmayı amaçlamış ve şu çağrıda bulunmuştu:
“Bu yıl 22 Ekim’deki yeni yaşıma girerken Cerebral Palsy’li çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmelerine birlikte destek olmaya ne dersiniz? Doğum günümde tutacağım tüm dilekler hayallere dokunsun, bunlara sizler de ortak olun diye gelin hep birlikte Cerebral Palsy’li çocuklarımızın önündeki engelleri iyiliği paylaşarak kaldıralım."
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