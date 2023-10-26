Hadise'den doğum günü pozları: Bu yıl sadece mutluluktan ağlayacağım

"YÜZÜN HEP GÜLSÜN"

Hadise Açıkgöz, gönderisine; "Bu yıl kendime söz veriyorum, sadece mutluluktan ağlayacağım" notunu düştü.



Takipçileri, Hadise'ye; "İyi ki doğdun Kraliçe", "Yüzün hep gülsün, seni çok seviyoruz" ve "Mutluluk sana çok yakışıyor" gibi yorumlar yaptı.