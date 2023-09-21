Hadise'nin tarzına yorum yağdı

Siyah elbisesi, toka detaylı çoraplarıyla kamera karşısına geçen şarkıcı, yeni pozlarını siyah kalp emojisiyle paylaştı.



"ÇORAP HARİÇ EFSANE"

Hadise'ye takipçilerinden binlerce beğeni ve "Çok güzelsin", "O çoraplar olmuş mu hiç?", "Çorap hariç efsane", "Kraliçe", "Şu güzelliğe bakın" gibi yorumlar geldi.