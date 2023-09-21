Hadise'nin tarzına yorum yağdı

Özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Hadise, son olarak tarzıyla adından söz ettirdi. Siyahlara bürünüp objektif karşısına geçen ünlü ismin çorapları dikkat çekti.

Hadise'nin tarzına yorum yağdı

Geçtiğimiz günlerde eski eşi Mehmet Dinçerler ile yeniden görüştüğü iddialarıyla gündeme gelen , "Bazıları eskilere takıldığımızı düşünüyorlar. Bizde bir kitap tekrar okunmaz!" sözleriyle hakkındaki haberlere açıklık getirmişti.

Özel hayatıyla dikkat çeken Hadise,  hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirdi.

Hadise'nin tarzına yorum yağdı - 1

Siyah elbisesi, toka detaylı çoraplarıyla kamera karşısına geçen şarkıcı, yeni pozlarını siyah kalp emojisiyle paylaştı.

"ÇORAP HARİÇ EFSANE"

Hadise'ye takipçilerinden binlerce beğeni ve "Çok güzelsin", "O çoraplar olmuş mu hiç?", "Çorap hariç efsane", "Kraliçe", "Şu güzelliğe bakın" gibi yorumlar geldi.

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