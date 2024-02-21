Hadise: Yurt dışında daha rahat dolaşıyorum

Gerek kariyeri gerek özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Hadise Açıkgöz, YouTube'da yayınlanan "PurpleHej" programına konuk oldu.
"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM AMA RAHAT GEZEMİYORUM"
Sokakta rahat gezemediğini belirten Hadise, "Hadise olmasaydı İstanbul çok daha güzel bir yer olurdu benim için... Şikayetçi değilim ama istediğim yere gidemiyorum, rahat gezemiyorum. Yurt dışında daha rahat dolaşıyorum. Galeri gezmeyi, sanatla ilgili bilgi edinmeyi, tablo satın almayı seviyorum" ifadelerini kullandı.
Müzik sektörüyle alakalı da konuşan ünlü isim, "Bazı dönemler hiçbir şarkıya tahammülüm olmuyor. Sürekli geçiyorum. Müzik listelerinde hep aynı isimler. Çok yorucu ve sıkıcı... Elbette her şarkıcının kendine göre seveni var. Ama platformlar adil değil" dedi.
"SİZLERLE DERTLEŞMEK İSTEDİĞİM BİR KONU VAR"
Öte yandan geçtiğimiz aylarda şef Gürkan Topçu ile aşk yaşadığı iddia edilen Hadise, hakkında çıkan haberlere isyan etmiş ve "Sanırım söylenmek ya da kızmak değil, doğru ifade etmem gerekiyorsa, sizlerle derleşmek istediğim bir konu var. Müzik kariyerim için dört elle çalışmaya başladığım zamanlar, tabii ki gündemde olmanın ve göz önünde olmanın heyecanını ve arzusunu çok yoğun hissediyordum. Ancak aynı zamanda bunun bedellerinin de olacağının farkındaydım. Son zamanlarda ise özellikle bakıyorum da; artık ben bile adımın anıldığı, aşk hikayelerimin yazılıp çizildiği kişileri takip edemez, sayamaz oldum. Gerçekten bu durum, bir noktadan sonra inandırıcılığını kaybeder diye düşünüyordum, en azından böyle umuyorum ama bu durum ısrarla devam ediyor ve ben bu haberlerle baş başa kalmaktan oldukça yoruldum. Tüm bu kargaşanın içinde istesem de hayatıma kimseyi alamayacağım gibi hissediyorum neredeyse. Ama tekrar söylemek istiyorum ki haytıma gerçekten değer verdiğim biri girerse, bunu sizlerle paylaşacağımı bilmenizi isterim. Çünkü ben aşkı da aşık olmayı da çok seviyorum. Emin olun, o zaman geldiğinde hislerimi her zaman olduğu gibi özgürce ifade edeceğim" açıklamasını yapmıştı.
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