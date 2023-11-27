Hakan Hatipoğlu Survivor All Star kadrosuna dahil oldu

Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024 yarışmasının kadrosunu tek tek açıklıyor. Yarışmaya katılacak isimlerden biri de Hakan Hatipoğlu oldu.
Ilıcalı, Hatipoğlu'nun yarışmaya katılacağını şu sözlerle duyurdu:
"Yıllardır başarıyla Survivor'ı yorumlayan Hakan, Survivor All Star performansı açıkladığımızda 'Ben de orada olmayılım' dedi ve biz de seve seve kabul ettik. Yorumlarının hayranı olduğum Hakan'ın parkurlardaki performansını merakla bekliyorum ama şu bir gerçek ki Hakan Hatipoğlu Survivor'a renk katacak."
HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR?
28 Kasım 1979'da Çanakkale'de doğan Hatipoğlu, aslen sutopu oyuncusudur. 2008 yılında Var Mısın Yok Musun yarışmasına katıldıktan sonra tanınan Hatipoğlu, oyunculuk ve sunuculuk da yapıyor.
Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitim aldı. Var Mısın Yok Musun yarışmasında tanıştığı diğer yarışmacı Gizem Akın ile evlenen Hatipoğlu'nun bir kızı var.
2010 yılında Show TV'de yayınlanan Survivor Kızlar - Erkekler'de, 2015'te ise TV8'de yayınlanan Survivor All Star'da yarıştı. Adada 17 hafta ve 124 gün kaldıktan sonra yarışmada 6. oldu.
Milli sutopu oyuncusu olan Hatipoğlu, Adalarspor'da aktif olarak sutopu oynadı. 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Milli Takımı'nda yer aldı.
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