Hakan Hatipoğlu Survivor All Star kadrosuna dahil oldu

Hakan Hatipoğlu, Survivor All Star kadrosuna dahil oldu. Daha önce yarışmaya katılan ve yıllardır Survivor yorumculuğu yapan Hatipoğlu'nun 2024'teki Survivor yarışmasına katılacağını Acun Ilıcalı duyurdu.

Hakan Hatipoğlu Survivor All Star kadrosuna dahil oldu

, All Star 2024 yarışmasının kadrosunu tek tek açıklıyor. Yarışmaya katılacak isimlerden biri de oldu.

Ilıcalı, Hatipoğlu'nun yarışmaya katılacağını şu sözlerle duyurdu:

"Yıllardır başarıyla 'ı yorumlayan Hakan, Survivor All Star performansı açıkladığımızda 'Ben de orada olmayılım' dedi ve biz de seve seve kabul ettik. Yorumlarının hayranı olduğum Hakan'ın parkurlardaki performansını merakla bekliyorum ama şu bir gerçek ki Hakan Hatipoğlu Survivor'a renk katacak." 

Hakan Hatipoğlu Survivor All Star kadrosuna dahil oldu - 1

HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR?

28 Kasım 1979'da Çanakkale'de doğan Hatipoğlu, aslen sutopu oyuncusudur. 2008 yılında Var Mısın Yok Musun yarışmasına katıldıktan sonra tanınan Hatipoğlu, oyunculuk ve sunuculuk da yapıyor. 

Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitim aldı. Var Mısın Yok Musun yarışmasında tanıştığı diğer yarışmacı Gizem Akın ile evlenen Hatipoğlu'nun bir kızı var. 

Hakan Hatipoğlu Survivor All Star kadrosuna dahil oldu - 2

2010 yılında Show TV'de yayınlanan Survivor Kızlar - Erkekler'de, 2015'te ise TV8'de yayınlanan Survivor All Star'da yarıştı. Adada 17 hafta ve 124 gün kaldıktan sonra yarışmada 6. oldu.

Milli sutopu oyuncusu olan Hatipoğlu, Adalarspor'da aktif olarak sutopu oynadı. 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Milli Takımı'nda yer aldı.

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