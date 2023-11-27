Hakan Hatipoğlu Survivor All Star kadrosuna dahil oldu

Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024 yarışmasının kadrosunu tek tek açıklıyor. Yarışmaya katılacak isimlerden biri de Hakan Hatipoğlu oldu.

Ilıcalı, Hatipoğlu'nun yarışmaya katılacağını şu sözlerle duyurdu:

"Yıllardır başarıyla Survivor'ı yorumlayan Hakan, Survivor All Star performansı açıkladığımızda 'Ben de orada olmayılım' dedi ve biz de seve seve kabul ettik. Yorumlarının hayranı olduğum Hakan'ın parkurlardaki performansını merakla bekliyorum ama şu bir gerçek ki Hakan Hatipoğlu Survivor'a renk katacak."