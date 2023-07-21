Hakan Sabancı'dan Hande Erçel'e serenat jesti

Geçtiğimiz haftalarda Instagram üzerinden birbirlerini takibe alan Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın aşkları dolu dizgin devam ediyor.



Birlikte tatilin tadını çıkaran çiftten Hande Erçel, sevgilisinin yüzünü göstermeden yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.



Hakan Sabancı ile İtalya'da: Hande Erçel'den yeni pozlar Haberi Görüntüle ERÇEL'İN KEYFİ YERİNDE Mum ışığında yemek yedikleri masayı paylaşan ünlü oyuncu, sevgilisi Hakan Sabancı'nın kendisine serenat yaptırdığı anları da yayınladı. Erçel'in keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. İLK PAYLAŞIM



Öte yandan ikili, birkaç hafta önce kural bozmuş ve sosyal medya hesaplarından ilk kez fotoğraf paylaşmıştı.

Coldplay konserine giden ikiliden Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı'ya sarıldığı kareyi takipçilerinin beğenisine sunmuştu.