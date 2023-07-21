Hakan Sabancı'dan Hande Erçel'e serenat jesti

Hande Erçel ile Hakan Sabancı, son dönemin en merak edilen çiftleri arasında yer alıyor. Birlikte tatile çıkan çiftten Erçel, sevgilisinin kendisi için yaptırdığı serenatı paylaştı.

Hakan Sabancı'dan Hande Erçel'e serenat jesti

Geçtiğimiz haftalarda Instagram üzerinden birbirlerini takibe alan ile 'nın aşkları dolu dizgin devam ediyor.

Birlikte tatilin tadını çıkaran çiftten Hande Erçel, sevgilisinin yüzünü göstermeden yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

Hakan Sabancı ile İtalya'da: Hande Erçel'den yeni pozlar

Hakan Sabancı ile İtalya'da: Hande Erçel'den yeni pozlar

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ERÇEL'İN KEYFİ YERİNDE

Mum ışığında yemek yedikleri masayı paylaşan ünlü oyuncu, sevgilisi Hakan Sabancı'nın kendisine serenat yaptırdığı anları da yayınladı. Erçel'in keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Hakan Sabancı'dan Hande Erçel'e serenat jesti - 1

İLK PAYLAŞIM

Öte yandan ikili, birkaç hafta önce kural bozmuş ve hesaplarından ilk kez fotoğraf paylaşmıştı.

Hakan Sabancı'dan Hande Erçel'e serenat jesti - 2

Coldplay konserine giden ikiliden Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı'ya sarıldığı kareyi takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

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