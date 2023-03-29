Haldun Dormen’e sahnede 95. yaş günü sürprizi

Dünya Tiyatro Günü, Sahne Tozu Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinlikte kutlanırken, 95 yaşına giren Haldun Dormen de unutulmadı ve usta ismin doğum günü sahnede kutlandı. Kutlamada konuşma yapan Sahne Tozu Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören, “Tüm tiyatrocuların, tiyatroseverlerin, emekçilerin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyorum. Umuyorum ki tiyatro perdelerinin hepsi yüzyıllar boyunca açık kalır, sahneler her zaman aydınlanır” dedi.

Konuşmanın ardından Sahne Tozu Tiyatrosunun en çok sevilen oyunlarından olan "Başroldeki Kadınlar" tiyatroseverler ile buluştu. Seyirciyi gülme krizine sokan oyuncu kadrosu, oyunun sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

