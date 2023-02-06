Halil Sezai'den takipçilerine kan bağışı çağrısı

Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7,5 şiddetindeki iki depremin ardından tüm Türkiye seferber oldu. Kızılay'a kan bağışında bulunmak için belirlenen noktalarda uzun kuyruklar oluştu. Şarkıcı Halil Sezai de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini kan vermeye davet etti.

Halil Sezai'den takipçilerine kan bağışı çağrısı

Türkiye'yi sarsan depremi sonrası Kızılay Başkanı Kerem Kınık,  sonrası alınabilecek önlemler hakkında vatandaşlara çağrıda bulundu.

168 NUMARALI ÇAĞRI MERKEZİNE ULAŞIN

Kınık, "10 bin kan bağışı daha alabiliriz. Biraz kuyruk oluyor ama sabırlı olsunlar, buna ihtiyacımız var.' dedi. 72 saatin arama-kurtarma faaliyetleri için kritik olduğunu belirten Kınık, 'Bize ulaştırılmak istenen yardım neyse bilgilendirme yaparız. Burada 168 numaralı çağrı merkezimize ulaşılsın" ifadelerini kullandı.

Halil Sezai'den takipçilerine kan bağışı çağrısı - 1

"LÜTFEN KAN VERİN"

Bu çağrı sonrası kan bağışı noktalarında uzun kuyruklar oluştu. Şarkıcı  de sosyal medya hesabından kan vermeye gittiğini duyurdu.

Sezai, paylaşımında "Biz kan vermeye gidiyoruz. Bir süre sonra en çok 'kan'a ihtiyaç olacak. Lütfen kan verin" ifadelerini kullandı.

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