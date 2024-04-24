Haluk Levent ablasına destek olmak için saçlarını kazıttı

12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda konser veren ünlü şarkıcı Haluk Levent, sahneye ablası Hicran Levent'i davet etti. Adana'da gerçekleşen konserde, Levent ile ablası karşılıklı çiftetelli oynadı.

O anları sosyal medya hesabında paylaşan şarkıcı "Ablamın beyin tümörü sonrası saçları da gitti. İkimizin de saçları kısacık. Geçen gün kemoterapiden çıkıp konserime gelmişti Adana'da. Geleneksel olmasına rağmen bir nevi düğün şarkısı olan çiftetelliyi pek sevmezdim. Meğer paylaşılınca çok güzel oluyormuş" dedi.

