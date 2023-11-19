Hande Doğandemir'den doğum günü için bağış çağrısı

Hande Doğandemir, kendisine doğum günü hediyesi vermek isteyen hayranlarına, Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı’na bağış yapmaları çağrısında bulundu.

Hande Doğandemir'den doğum günü için bağış çağrısı

Ünlü oyuncu , doğum günü öncesinde hayranlarına bağış çağrısı yaptı. 22 Kasım 1985 doğumlu olan Doğandemir, 38'inci yaşına girerken, Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı’yla (TODEV) doğum günü kampanyası başlatarak, otizmli çocukların hayatına dokundu.

Hande Doğandemir'den doğum günü için bağış çağrısı - 1

Doğandemir, "Merhaba sevgili ailem, dostlarım, 22 Kasım tarihindeki doğum günümü Todev Vakfı'ndan destek alan çocuklar ile paylaşmaya karar verdim. Bu doğum günümde bana verebileceğiniz en güzel hediye otizmli çocuklar için yapacağınız bağışlar olacak" diyerek, hayranlarına seslendi.

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