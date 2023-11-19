Hande Doğandemir'den doğum günü için bağış çağrısı

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, doğum günü öncesinde hayranlarına bağış çağrısı yaptı. 22 Kasım 1985 doğumlu olan Doğandemir, 38'inci yaşına girerken, Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı’yla (TODEV) doğum günü kampanyası başlatarak, otizmli çocukların hayatına dokundu.
Doğandemir, "Merhaba sevgili ailem, dostlarım, 22 Kasım tarihindeki doğum günümü Todev Vakfı'ndan destek alan çocuklar ile paylaşmaya karar verdim. Bu doğum günümde bana verebileceğiniz en güzel hediye otizmli çocuklar için yapacağınız bağışlar olacak" diyerek, hayranlarına seslendi.
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