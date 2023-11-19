Hande Doğandemir'den doğum günü için bağış çağrısı

Doğandemir, "Merhaba sevgili ailem, dostlarım, 22 Kasım tarihindeki doğum günümü Todev Vakfı'ndan destek alan çocuklar ile paylaşmaya karar verdim. Bu doğum günümde bana verebileceğiniz en güzel hediye otizmli çocuklar için yapacağınız bağışlar olacak" diyerek, hayranlarına seslendi.

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