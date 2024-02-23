Hande Erçel okula geri döndü

Hakan Sabancı birlikteliğiyle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Hande Erçel üniversiteye geri döndü. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki eğitimini tamamlamak için okula kaydını yaptıran Erçel, rektör Handan İnci ile bir araya geldi.
Handan İnci, Erçel ile karelerini paylaşarak "Sevgili Hande Erçel, Güzel Sanatlar fFakültesi öğrencimiz. Çok sempatik, çok sıcakkanlı, çalışkan ve yetenekli. En önemlisi de akademili olmak nedir, gayet iyi farkında, inşallah bu defa okulunu ara vermeden bitirecek" dedi.
Oyuncu geçtiğimiz ay öğrenci kartı ile poz vermişti.
"BİRAZ BENİ SALIN"
Erçel, son olarak oyunculuğuna yönelik yapılan eleştiriler hakkında konuşmuştu.
Aramızda Kalmasın programına konuşan Erçel "Hem oyunculuk hem özel hayatım hakkında her konuda hedef gösteriliyorum. Ben de bunun sebebini bilmiyorum. Artık ben de bundan çok yoruldum. Bu konular çok yıpratıyor diyemem. Sadece şu beni çok üzüyor. Çok fazla konu varken neden ben? Ben çok kendi halinde yaşayan bir insanım. Biraz beni salın" dedi.
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