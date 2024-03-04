Hande Yener ve Nilgün Belgün dolandırıcıların hedefinde

Popçu Hande Yener ile oyuncu Nilgün Belgün dolandırıldıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu. SMS dolandırıcılarının, ünlü isimlerin adlarını kullanarak başkalarına mesaj attığı ortaya çıktı. Hande Yener savcılığa şikayette bulundu.

Hande Yener ve Nilgün Belgün dolandırıcıların hedefinde
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Popçu Hande Yener ile oyuncu Nilgün Belgün, dolandırıcıların hedefi oldu. Dolandırıcılar her iki ünlü ismin adını kullanarak insanlardan para istedi.

İki ünlü isim, hesaplarından açıklama yaparak takipçilerine uyarıda bulundu.

Nilgün Belgün kendisine ait olmayan bir numaradan arkadaşına gönderilen "Canım Nilgün Belgün ben, nasılsın?' şeklindeki mesajın ekran görüntüsünü Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımında "Duyuru! Bu numara bana ait değildir. Benim adımı kullanarak başkalarını arayan bu şahsa asla cevap vermeyin' ifadelerini kullandı.

Hande Yener ve Nilgün Belgün dolandırıcıların hedefinde - 1

SAVCILIĞA ŞİKAYETTE BULUNDU

Hande Yener de kendisiymiş gibi mesaj atılan numaranın ekran görüntüsünü paylaştı. Yener, "Benim adıma bir telefon numarası üzerinden yakınlarıma WhatsApp'tan mesajlar atılıyor. Lütfen itibar etmeyiniz. Savcılığa şikayette bulundum' mesajını yazdı ve soluğu savcılıkta aldı.

Hande Yener ve Nilgün Belgün dolandırıcıların hedefinde - 2

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