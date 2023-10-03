Hazal Kaya'dan doğum günü paylaşımı: Bu sene çok eğleneceğiz

Bir süredir ekranlardan uzak olan Hazal Kaya, 1 Ekim'de 33 yaşına bastı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından doğum gününe özel bir paylaşım yaptı.

Hazal Kaya'dan doğum günü paylaşımı: Bu sene çok eğleneceğiz

2019 yılında kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile dünyaevine giren , 33 yaşına bastı. Atay ile evliliğinden Fikret Ali ve Leyla Süreyya adında iki çocuğu olan Kaya, sosyal medya hesabından doğum günü için bir paylaşım yaptı.

Paris Moda Haftası'nda çekilen fotoğraflarından birini paylaşan Hazal Kaya, doğum günü paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"BU SENE 'OH BE' DEDİĞİM O SENE OLACAK"

"Bu bedenle ve bu ruhla özgür, rahat hatta konforlu, mutlu ve memnun olabilmeyi şöyle ucundan tattığım bir dönemde kutluyorum doğum günümü. Bana atfedilen, üstüme aldığım bütün etiketlerden hop diye sıyrılıp 'Hazal hanım nasılsınız, ne istersiniz?' diye saygıyla yaklaşmayı, çocuklarıma duyduğum şefkati kendime duymaktan çekinmemeyi öğreniyorum. ADHD, depresyon, panik atak ve bütün mental durumlar vardır ve bu kimseyi tanımlamaz demeyi öğreniyorum. Neyse ki en sevdiğim şey öğrencilik. Bu sene 'Oh be' dediğim o sene olacak. Vaziyet alın! Bütün doğum günü mesajlarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Bu sene hep birlikte çok eğleneceğiz."


Hazal Kaya'dan doğum günü paylaşımı: Bu sene çok eğleneceğiz - 1

Son olarak "Pera Palas'ta Gece Yarısı" adlı internet dizisinde rol alan Kaya, daha önce "Genco", "Aşk-ı Memnu", "Adını Feriha Koydum", "Bizim Hikaye", "Maral: En Güzel Hikayem", "Misafir" gibi dizilerde de boy gösterdi.

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