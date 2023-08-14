Hazar Ergüçlü'nün acı günü: Babası vefat etti

Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün babası Süleyman Ergüçlü 69 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi ünlü ismin annesi duyurdu.

Hazar Ergüçlü'nün acı günü: Babası vefat etti

"Kuzey Güney" dizisiyle yıldızı parlayan, uzun süredir ekranlardan uzak olan , baba acısıyla sarsıldı.

Ergüçlü'nün uzun yıllar Kıbrıs Gazetesi'nde genel yayın yönetmeni olarak görev yapan babası Süleyman Ergüçlü, bu sabah hayatını kaybetti.

"ACIMIZ SONSUZ"

Evinde kalp krizi geçiren Süleyman Ergüçlü'nün ölüm haberini eşi Neşe Ergüçlü duyurdu.

Ergüçlü, "Eşim Süleyman Ergüçlü bu sabah, evimizde vefat etmiştir. Acım, acımız sonsuz. Cenaze töreni ile ilgili detaylar tarafımızdan paylaşılacaktır. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Hazar Ergüçlü'nün acı günü: Babası vefat etti - 1

Öte yandan Süleyman Ergüçlü'nün ablası  İsmet Ergüçlü'nün de 14 Ağustos 2022'de yaşamını yitirmiş olması acı bir tesadüf oldu.

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