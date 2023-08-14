Hazar Ergüçlü'nün acı günü: Babası vefat etti

"Kuzey Güney" dizisiyle yıldızı parlayan, uzun süredir ekranlardan uzak olan Hazar Ergüçlü, baba acısıyla sarsıldı.

Ergüçlü'nün uzun yıllar Kıbrıs Gazetesi'nde genel yayın yönetmeni olarak görev yapan babası Süleyman Ergüçlü, bu sabah hayatını kaybetti.

"ACIMIZ SONSUZ"

Evinde kalp krizi geçiren Süleyman Ergüçlü'nün ölüm haberini eşi Neşe Ergüçlü duyurdu.

Ergüçlü, "Eşim Süleyman Ergüçlü bu sabah, evimizde vefat etmiştir. Acım, acımız sonsuz. Cenaze töreni ile ilgili detaylar tarafımızdan paylaşılacaktır. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.