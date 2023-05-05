Hazar Ergüçlü'nün yeni sevgilisi ortaya çıktı

"5 YILLIK BİR YIPRANMA YAŞANDI"

Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü, fikir ayrılıkları nedeniyle ilişkilerini bitirmişti.Ergüçlü, konuyla ilgili "Evet, ayrıldık. Tam rasyonel bir sebebi yok aslında ama 5 yıllık bir yıpranma yaşandı. Onur hâlâ her şeyim, ailemden biri gibi, arkadaşlığımız devam ediyor" demişti.