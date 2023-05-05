Hazar Ergüçlü'nün yeni sevgilisi ortaya çıktı

Oyuncu Hazar Ergüçlü, 5 yıldır aşk yaşadığı, kendisinden yaşça büyük yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile geçen aralık ayında yollarını ayırmıştı.
Yalnızlığı uzun sürmeyen Hazar Ergüçlü, Jakuzi grubu üyesi müzisyen Kutay Soyocak ile yeni bir aşka yelken açtı.
Ünlü çift önceki akşam Beyoğlu'nda bir mekanda arkadaşlarıyla yemek yedi. Bu kareyi çiftin dostları Mesut Adlin paylaştı.
"5 YILLIK BİR YIPRANMA YAŞANDI"
Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü, fikir ayrılıkları nedeniyle ilişkilerini bitirmişti.Ergüçlü, konuyla ilgili "Evet, ayrıldık. Tam rasyonel bir sebebi yok aslında ama 5 yıllık bir yıpranma yaşandı. Onur hâlâ her şeyim, ailemden biri gibi, arkadaşlığımız devam ediyor" demişti.