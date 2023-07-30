Hesabı askıya alınmıştı: Kanye West yeniden Twitter'da

Açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü rapçi Kanye West'in Twitter hesabı aylar sonra aktif hale getirildi. Yaklaşık 8 aydır hesabı askıda olan ABD'li rapçi Kanye West, Twitter’ın hesabını aktif hale getirmesinden sonra herhangi bir paylaşımda bulunmadı.



Ekim 2022'de yasal olarak adını “Ye” olarak değiştiren West, sosyal medyadaki antisemitik açıklamaları ve paylaşımları nedeniyle Twitter ve Instagram’ın hesabını askıya almasından kısa süre sonra “sağcı” sosyal medya şirketi Parler’ı satın alma kararı vermişti.