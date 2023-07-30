Hesabı askıya alınmıştı: Kanye West yeniden Twitter'da

Twitter, yeni adıyla X, antisemitik açıklamaları ve paylaşımları nedeniyle ABD’li rapçi Kanye West’in askıya alınan hesabını tekrar aktif hale getirdi.

Hesabı askıya alınmıştı: Kanye West yeniden Twitter'da

Açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü rapçi 'in Twitter hesabı aylar sonra aktif hale getirildi. Yaklaşık 8 aydır hesabı askıda olan ABD'li rapçi Kanye West, Twitter’ın hesabını aktif hale getirmesinden sonra herhangi bir paylaşımda bulunmadı.


Ekim 2022'de yasal olarak adını “Ye” olarak değiştiren West, sosyal medyadaki antisemitik açıklamaları ve paylaşımları nedeniyle Twitter ve Instagram’ın hesabını askıya almasından kısa süre sonra “sağcı” şirketi Parler’ı satın alma kararı vermişti.

Hesabı askıya alınmıştı: Kanye West yeniden Twitter'da - 1

Ye, geçen yıl bir televizyon programında, aşırı sağcı komplo teorisyeni Alex Jones ile yaptığı röportajda, Hitler’i övmek de dahil antisemitik yorumları nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı. Ye, röportajda, “Nazilerin yanında ‘kötü’ kelimesinin kullanılmasından hoşlanmıyorum. Yahudileri seviyorum ama Nazileri de seviyorum” demişti.

Elon Musk ile Kanye West arasında gerilim: Twitter hesabı askıya alındı

Elon Musk ile Kanye West arasında gerilim: Twitter hesabı askıya alındı

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Twitter’ın sahibi Elon Musk, Aralık 2022'de, rapçi West’in şiddete teşvik yasağını yeniden ihlal ettiğini belirterek, “Hesap askıya alınacak” demişti.

Platform, West’in hesabını askıya almadan önce bir tweetini de kısıtlamıştı.

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