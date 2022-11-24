Hırsızların hedefi merhum sanatçı Eşref Kolçak'ın otomobili oldu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, merhum sanatçı Eşref Kolçak'ın aracını çalmaya kalkıştıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Hırsızların hedefi merhum sanatçı Eşref Kolçak'ın otomobili oldu

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Gece saatlerinde, Gemlik'te 27 Mayıs 2019'da 92 yaşında hayatını kaybeden Eşref Kolçak'ın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önünde park halinde bulunan otomobilinin yanındaki kişileri gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin, Kolçak'ın rol aldığı bazı filmlerde de kullandığı aracı çalma girişiminde bulunduğunu belirledi.

Zanlılar E.A, T.E. ve O.Y, kaçmaya çalışırken yakalandı. Bu kişilerden E.A'nın üzerinde ruhsatsız silah ele geçirildi.

Otomobil ise sanatçının ailesine teslim edilmek üzere çekiciyle otoparka götürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hırsızların hedefi merhum sanatçı Eşref Kolçak'ın otomobili oldu - 1

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