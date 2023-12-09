Hugh Grant'ten Timothee Chalamet itirafı

90’ların romantik komedilerinin vazgeçilmez isimlerinden Hugh Grant, son olarak Timothee Chalamet'in başrolde olduğu "Wonka" filminde rol aldı.
Ünlü oyuncu, Çikolata Fabrikası'nın sahibini anlatan "Wonka" filminde; turuncu suratlı, yeşil saçlı hayali bir minik Elf olan Oompa Loompa'yı canlandırdı.
"CHALAMET İLE BİRLİKTE ÇALIŞTIĞIM İÇİN GERGİNDİM"
People'a konuşan Grant, Wonka setiyle ilgili konuştu. Timothee Chalamet ile çalışmaktan gergin olduğunu açıklayan usta oyuncu, "Fazla başarılı insanlardan hoşlanmıyorum ve kariyerinin biraz fazla iyi gittiğini düşündüm" dedi.
Sonrasında meslektaşına ısındığını söyleyen Grant, "Benimle güzel dedikodu yaptı" diye espri yaptı.
"ÇOK BÜYÜK OLDUĞUM İÇİN SETTE OLAMADIM"
Filmde 46 cm boyundaki karakteri "Oompa Loompa" ile ilgili de konuşan Hugh Grant, “Çok büyük olduğum için sette olamadım. Ama kaskımı takmış ve tüm kameralarla yakınlarda bir çadırdaydım. Oldukça karmaşık bir iş.”
Timothee Chalamet ise Grant hakkında; "Hugh'la tanışmadan önce onun olağanüstü yetenekli, yakışıklı ve çok yakışıklı olduğunu düşünüyordum" ifadelerini kullandı ve sözlerini "Onunla tanıştıktan sonra bu teorim çöktü" esprisiyle noktaladı.
Dünyanın en büyük mucidi, sihirbazı ve çikolata üreticisinin bugün bildiğimiz sevilen Willy Wonka'ya nasıl dönüştüğünün büyüleyici hikayesini anlatan film, 15 Aralık'ta vizyona girecek.
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