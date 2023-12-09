Hugh Grant'ten Timothee Chalamet itirafı

"ÇOK BÜYÜK OLDUĞUM İÇİN SETTE OLAMADIM"

Filmde 46 cm boyundaki karakteri "Oompa Loompa" ile ilgili de konuşan Hugh Grant, “Çok büyük olduğum için sette olamadım. Ama kaskımı takmış ve tüm kameralarla yakınlarda bir çadırdaydım. Oldukça karmaşık bir iş.”



Timothee Chalamet ise Grant hakkında; "Hugh'la tanışmadan önce onun olağanüstü yetenekli, yakışıklı ve çok yakışıklı olduğunu düşünüyordum" ifadelerini kullandı ve sözlerini "Onunla tanıştıktan sonra bu teorim çöktü" esprisiyle noktaladı.