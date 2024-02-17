Hülya Avşar'ın icra tebligatına kendi imzasını attı: Kuryeye 1 yıl 8 ay hapis cezası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Hülya Avşar ve Zehra Çilingiroğlu "müşteki", PTT'ye bağlı taşeron firmada kurye olarak çalışan İbrahim K. ise "sanık" olarak yer aldı.

İddianamede Avşar hakkındaki icra dosyasının ödeme emrini içeren tebligatın İbrahim K. (31) tarafından dağıtıma çıkarıldığı, Avşar'ın ise 6 Temmuz 2023'te banka hesaplarına haciz konulmasıyla söz konusu icrayı öğrendiği anlatıldı. İddianamede, tebligatı alan kişi olarak her ne kadar Zehra Çilingiroğlu'nun isim ve imzası olsa da tebligatın sanık tarafından doldurulduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Sanık kurye hakkında "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI



İstanbul Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık İbrahim K. katılırken, Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu'nu avukatı temsil etti. Sanık İbrahim K. savunmasında "Tebligat dağıtımı konusunda bize herhangi bir bilgi verilmedi. Ben işe girerken sadece kargo dağıtacağımı düşünmüştüm. Ancak işe başlayınca bunun böyle olmadığını gördüm. Hülya Avşar'a daha önce de tebligat yapmıştım. Hatta bir keresinde almadığı için tebligatı muhtara bırakmıştım" dedi.

