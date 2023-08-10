İbrahim Tatlıses: Her an evlenebilirim

Şimdilerde 10. kez dede olmak için gün sayan İbrahim Tatlıses, evlilik paylaşımıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz yıllarda kendisinden yaşça küçük Gülçin Karakaya ile evlilik hazırlığındayken ayrılık yaşayan Tatlıses, son tweetiyle "Evlilik hazırlığı mı yapıyor?" sorusunu akıllara getirdi.
"TEK YAŞAMAYI SEVMİYORUM"
71 yaşındaki Tatlıses, paylaşımında "Her an bir sürpriz evlilik yapabilirim çok uzak değil" dedi. Ünlü şarkıcı ardından bir tweet daha atıp "Teklik Allah’a mahsustur tek yaşamayı sevmiyorum" ifadelerini kullandı.
7 ÇOCUK BABASI
Adalet Tatlı, Perihan Savaş, Derya Tuna, Asena, Ayşegül Yıldız gibi isimlerle evlilik yaşayan İbrahim Tatlıses'in İdo Tatlıses, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 çocuğu bulunuyor.
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