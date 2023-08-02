İbrahim Tatlıses mal varlığını kalem kalem açıkladı

Zaman zaman açıklamalarıyla adından söz ettiren İbrahim Tatlıses, bu kez malvarlığıyla gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde "Serveti dudak uçuklatan ünlüler" başlığıyla paylaşılan bir listede adı geçen İbrahim Tatlıses, bu iddiayı yalanladı.

Tatlıses tüm servetini yazılı olarak açıkladı. İşte ünlü sanatçının mal varlığı:

Seyrantepe'de 1.5 dönüm arsa üzerinde bulunan bir kebap salonu, TV binası, Tatlıses Şirketler Grubu binası, By Tatlısesgiyimin atölyesi ve mağazası, Demirciköy Alarko Sitesi'nde bir villa, Seyrantepe OYAK Sitesi'nde üç daire, Şanlıurfa'da bir daire, Şanlıurfa'da 3 dönüm arsa, İzmir Narlıdere Folkart Evleri'nde bir daire, Hadımköy Günışığı Konaklarında bir villa, 1 tekne, 2 sürat motoru, 2 adet Mercedes marka otomobil, 3 Jeep, 1 limuzin, 20 şirket aracı, Bodrum Bitez'de 48 daireli Tatlıses Paradise apartları ve içinde bir villa, Bodrum Bitez'de 6.5 dönüm üzerine denize sıfır 26 odalı Golo Beach Hotel, Bodrum Bitez'de 6.5 dönüm arsa, Kuşadası'nda 8 dönüm üzerine 6 katlı 157 odalı 314 yataklı Tatlıses Otel, İstanbul'da 5 kebap salonu, Uydu kanalı ve D-Smart'ta yayında olan TV kanalı, birçok ilde ulusal yayın yapan Tempo TV.