İbrahim Tatlıses'ten Beren Gökyıldız'a: 5-6 kilo vermesi gerek

İbrahim Tatlıses, "Yeşil Vadi'nin Kızı" adlı dizide "Melisa" karakterini canlandıran oyuncu Beren Gökyıldız'la ilgili yorumunu sosyal medya hesabından paylaştı.
"KİLO VERİNCE YANAKLARIN ŞİŞİ DE İNECEK”
Tatlıses, başrol oyuncusu Beren Gökyıldız'a 5-6 kilo vermesi gerektiğini söyledi. Ünlü isim, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Yeşil Vadi'nin Kızı'nın 5-6 kilo vermesi gerek. Kiloyu verdiği zaman yanaklarının şişi de inecek. Ben güzel kızımızı Ankara'da profesörün kebap salonunda görmüştüm, kebaba düşkünlüğü sürmez inşallah. Ağabeyini dinlerse sevinirim. İyi çalışmalar kızım, seni izliyorum."
GÖKYILDIZ'DAN FOTOĞRAFLI YANIT
Tatlıses’in 13 yaşındaki genç oyuncuya kilo eleştirisinde bulunması sosyal medyada tepki toplarken Beren Gökyıldız'dan yanıt geldi.
4 yaşında İbrahim Tatlıses'le karşılaştığı o kebapçıdan fotoğraf yayınlayan Gökyıldız, "Bahsi geçen kebapçı" ifadelerini kullandı.
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