İbrahim Tatlıses'ten Beren Gökyıldız'a: 5-6 kilo vermesi gerek

Henüz 5 yaşındayken ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Beren Gökyıldız, uzun bir aradan sonra "Yeşil Vadi'nin Kızı" adlı günlük dizi ile ekranlara döndü. Diziyi izleyen İbrahim Tatlıses, Beren Gökyıldız ile ilgili düşüncelerini sosyal medyadan paylaştı.

İbrahim Tatlıses'ten Beren Gökyıldız'a: 5-6 kilo vermesi gerek

, "Yeşil Vadi'nin Kızı" adlı dizide "Melisa" karakterini canlandıran oyuncu Beren Gökyıldız'la ilgili yorumunu hesabından paylaştı.

"KİLO VERİNCE YANAKLARIN ŞİŞİ DE İNECEK”

Tatlıses, başrol oyuncusu Beren Gökyıldız'a 5-6 kilo vermesi gerektiğini söyledi. Ünlü isim, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yeşil Vadi'nin Kızı'nın 5-6 kilo vermesi gerek. Kiloyu verdiği zaman yanaklarının şişi de inecek. Ben güzel kızımızı Ankara'da profesörün kebap salonunda görmüştüm, kebaba düşkünlüğü sürmez inşallah. Ağabeyini dinlerse sevinirim. İyi çalışmalar kızım, seni izliyorum."

İbrahim Tatlıses'ten Beren Gökyıldız'a: 5-6 kilo vermesi gerek - 1

GÖKYILDIZ'DAN FOTOĞRAFLI YANIT

Tatlıses’in 13 yaşındaki genç oyuncuya kilo eleştirisinde bulunması sosyal medyada tepki toplarken Beren Gökyıldız'dan yanıt geldi.

İbrahim Tatlıses'ten Beren Gökyıldız'a: 5-6 kilo vermesi gerek - 2

4 yaşında İbrahim Tatlıses'le karşılaştığı o kebapçıdan fotoğraf yayınlayan Gökyıldız, "Bahsi geçen kebapçı" ifadelerini kullandı.

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