İbrahim Tatlıses'ten müjde: Yasemin Şefkatli ikiz bebek bekliyor

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında uzun süredir aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftin, bebek beklediğini İbrahim Tatlıses doğruladı.

İbrahim Tatlıses'ten müjde: Yasemin Şefkatli ikiz bebek bekliyor

Uzun yıllardır birlikte olan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında dünyaevine girmişti.

Gözlerden uzak mutlu bir evlilikleri olan ünlü çiftin geçtiğimiz hafta bebek beklediği iddia edilmişti.

"YASEMİN 2,5 AYLIK HAMİLE"

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli konuyla ilgili sessizliğini korurken müjdeyi verdi.

İbrahim Tatlıses'ten müjde: Yasemin Şefkatli ikiz bebek bekliyor - 1

Beyaz programına konuşan İbrahim Tatlıses, "Yasemin ikiz bebek bekliyor, bebeklerden biri kendisini saklamış ve iki gün önce kendisini gösterdi. Yasemin, 2,5 aylık hamile, cinsiyetleri henüz belli değil. Derya Tuna haberi öğrendiğinde gözyaşlarına boğuldu, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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