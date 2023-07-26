İbrahim Tatlıses'ten müjde: Yasemin Şefkatli ikiz bebek bekliyor

Uzun yıllardır birlikte olan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında dünyaevine girmişti.
Gözlerden uzak mutlu bir evlilikleri olan ünlü çiftin geçtiğimiz hafta bebek beklediği iddia edilmişti.
"YASEMİN 2,5 AYLIK HAMİLE"
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli konuyla ilgili sessizliğini korurken İbrahim Tatlıses müjdeyi verdi.
Beyaz Magazin programına konuşan İbrahim Tatlıses, "Yasemin ikiz bebek bekliyor, bebeklerden biri kendisini saklamış ve iki gün önce kendisini gösterdi. Yasemin, 2,5 aylık hamile, cinsiyetleri henüz belli değil. Derya Tuna haberi öğrendiğinde gözyaşlarına boğuldu, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- İbrahim Tatlıses
- Yaşam
- Magazin
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin