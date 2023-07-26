İbrahim Tatlıses'ten müjde: Yasemin Şefkatli ikiz bebek bekliyor

Beyaz Magazin programına konuşan İbrahim Tatlıses, "Yasemin ikiz bebek bekliyor, bebeklerden biri kendisini saklamış ve iki gün önce kendisini gösterdi. Yasemin, 2,5 aylık hamile, cinsiyetleri henüz belli değil. Derya Tuna haberi öğrendiğinde gözyaşlarına boğuldu, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.