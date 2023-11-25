İhanet iddialarına açıklama geldi: Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı?

"DÖRDÜNCÜ GÖRÜŞTE AŞIK OLDUM"

Geçtiğimiz günlerde Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk olan Kenan İmirzalıoğlu, “Aşk nedir ve sen aşka inanıyor musun?” sorusuna şöyle yanıt vermişti.



“Aşka inanlardandım ama aşkın daha kavak yellerinin estiği zamanlardan olduğunu düşünmeye başlamıştım ki aşk evliliği yaptım. Valla 40 yaşından sonra tekrar aşkla karşılaşacağımdan hiç emin değildim. Sinem’i daha öncesinde de tanırdım ama doğru zamanda doğru yerde denk gelmek önemliymiş. İlk görüşte aşk değildi dördüncü görüşte Sinem’e aşık oldum.”