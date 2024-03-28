İkiz babası olmuştu: İdo Tatlıses'ten oğluyla yeni kare

"NEFESLERİM"



Eşi ve oğluna kayıtsız kalamayan Yasemin Şefkatli, paylaşıma kalp emojisiyle yorum yaptı.



Derya Tuna ise oğlu İdo Tatlıses ve torununa "Nefeslerim" diye seslendi.

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