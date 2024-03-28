İkiz babası olmuştu: İdo Tatlıses'ten oğluyla yeni kare

22 Ocak 2024 tarihinde ikiz oğulları İbrahim Ayel ile Sinan Emir'i kucaklarına alan İdo Tatlıses- Yasemin Şefkatli çifti şimdilerde anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor. Oğullarıyla yakından ilgilenen Tatlıses, ikizlerden biriyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

İkiz babası olmuştu: İdo Tatlıses'ten oğluyla yeni kare

Derya Tuna ve 'in oğlu Tatlıses, 2021 yılında görkemli bir düğünle Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girmişti. Mutlu beraberlikleri devam eden çiftten bebek müjdesi gelmişti.

İkiz bebek beklediklerini duyuran Şefkatli ile Tatlıses, 22 Ocak'ta oğullarına kavuşmuştu. İkizlerden birinin adı İbrahim Ayel diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.

İkiz babası olmuştu: İdo Tatlıses'ten oğluyla yeni kare - 1

"DİĞERİ DE ANNESİYLE"

Şimdilerde anne-baba olmanın tadını çıkaran çiftten İdo Tatlıses, ikizlerden biriyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Oğlunun yüzünü göstermeyen ünlü isim, paylaşımına "Diğeri de annesinde" notunu düştü.

İkiz babası olmuştu: İdo Tatlıses'ten oğluyla yeni kare - 2

"NEFESLERİM"

Eşi ve oğluna kayıtsız kalamayan Yasemin Şefkatli, paylaşıma kalp emojisiyle yorum yaptı.

Derya Tuna ise oğlu İdo Tatlıses ve torununa "Nefeslerim" diye seslendi.

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