İkiz babası olmuştu: İdo Tatlıses'ten oğluyla yeni kare

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında görkemli bir düğünle Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girmişti. Mutlu beraberlikleri devam eden çiftten bebek müjdesi gelmişti.
İkiz bebek beklediklerini duyuran Şefkatli ile Tatlıses, 22 Ocak'ta oğullarına kavuşmuştu. İkizlerden birinin adı İbrahim Ayel diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.
"DİĞERİ DE ANNESİYLE"
Şimdilerde anne-baba olmanın tadını çıkaran çiftten İdo Tatlıses, ikizlerden biriyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.
Oğlunun yüzünü göstermeyen ünlü isim, paylaşımına "Diğeri de annesinde" notunu düştü.
"NEFESLERİM"
Eşi ve oğluna kayıtsız kalamayan Yasemin Şefkatli, paylaşıma kalp emojisiyle yorum yaptı.
Derya Tuna ise oğlu İdo Tatlıses ve torununa "Nefeslerim" diye seslendi.
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