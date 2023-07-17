İlayda Alişan-Oğulcan Engin aşkı belgelendi

Birkaç ay önce oyuncu Miray Daner'le birlikteliğini noktalayan Oğulcan Engin'in gönlünü başka bir oyuncuya kaptırdığı iddia edilmişti.



Geçtiğimiz ay Nişantaşı'nda görüntülenen ikiliden Oğulcan Engin, "Özel hayatla ilgili konuşmuyorum" derken, İlayda Alişan da "Sadece arkadaşız" ifadelerini kullanmıştı.



Habertürk'ün haberine göre; ikilinin aşkı dün akşam Çeşme'de sahneye çıkan Kenan Doğulu konserinde belgelendi.



Engin ve Alişan, konsere gelenlerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kenan Doğulu'yu önden izleyen ünlü çift, sarmaş dolaş görüntülendi.