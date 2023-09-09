İlhan Mansız ve eşi bebeklerinin cinsiyetini açıkladı

Emekli futbolcu İlhan Mansız, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı Azerbaycanlı Lela Leyla ile bebek sahibi olmak için gün sayıyor. Çift, bebeklerinin cinsiyetini paylaştıkları bir video ile duyurdu.

Mansız "Paylaştıkça çoğalan ender şeylerden biri mutluluktur, 2 hafta önce bebeğimizin cinsiyeti öğrendik ve bu gün sizlerle paylaşmak istedik, aramıza katılmanı dört gözle bekliyoruz canım oğlum" diyerek erkek bebek sahibi olacaklarını duyurdu.

