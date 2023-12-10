İlhan Şeşen akciğer kanserine yakalandı

Ünlü müzisyen İlhan Şeşen'in akciğer kanserine yakalandığı öğrenildi.

İlhan Şeşen akciğer kanserine yakalandı

Sarılınca Sana, Ellerimde Çiçekler, Neler Oluyor Bize gib şarkılarıyla tanınan, bir dönem yeğenleriyle birlikte şarkı söyledikleri Grup Gündoğarken olarak hafızalara kazınan İlhan Şeşen'den hayranlarını üzen haber geldi. Usta müzisyenin akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıktı.

2. Sayfa'da yer alan habere göre, bir süredir Bodrum'da yaşayan Şeşen, hastalığın ardından İstanbul'da tedavi altına alındı. Doktorları, sanatçının tedaviye olumlu yanıt verdiğini söylüyor. 

İlhan Şeşen akciğer kanserine yakalandı - 1

Şeşen'in daha önce de kansere yakalandığı ve daha sonra iyileştiği de konuşulanlar arasında.

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