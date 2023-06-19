İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Babalar Günü'ne özel kareler

İngiliz Kraliyeti, dün tüm dünyada kutlanan Babalar Günü'ne özel yeni kareler paylaştı. Prens William üç çocuğu ile poz verdi.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Babalar Günü'ne özel kareler

ailesi son olarak Kral Charles'ın İngiltere hükümdarı olarak ilk kez katıldığı "Trooping the Colour" geçidinde yer almıştı.

Özel günleri atlamayan kraliyet ailesi, 'ın çocuklarıyla birlikte olduğu kareleri yayınladı. Prens William, çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis ile poz verdi.

Kraliyet ailesinin resmi sosyal medya hesabında ise Kral Charles'ın babası Prens Philip ile olduğu kare paylaşıldı. Kraliçe Camilla'nın babası Bruce Shand ile birlikte olduğu poz da paylaşımda yer aldı.

Son karede ise Kral Charles'ın oğulları Prens William ve Prens Harry ile olduğu kareye yer verildi.

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