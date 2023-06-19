İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Babalar Günü'ne özel kareler

Kraliyet ailesinin resmi sosyal medya hesabında ise Kral Charles'ın babası Prens Philip ile olduğu kare paylaşıldı. Kraliçe Camilla'nın babası Bruce Shand ile birlikte olduğu poz da paylaşımda yer aldı.

Son karede ise Kral Charles'ın oğulları Prens William ve Prens Harry ile olduğu kareye yer verildi.