İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Babalar Günü'ne özel kareler

Kraliyet ailesi son olarak Kral Charles'ın İngiltere hükümdarı olarak ilk kez katıldığı "Trooping the Colour" geçidinde yer almıştı.
Özel günleri atlamayan kraliyet ailesi, Prens William'ın çocuklarıyla birlikte olduğu kareleri yayınladı. Prens William, çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis ile poz verdi.
Kraliyet ailesinin resmi sosyal medya hesabında ise Kral Charles'ın babası Prens Philip ile olduğu kare paylaşıldı. Kraliçe Camilla'nın babası Bruce Shand ile birlikte olduğu poz da paylaşımda yer aldı.
Son karede ise Kral Charles'ın oğulları Prens William ve Prens Harry ile olduğu kareye yer verildi.
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