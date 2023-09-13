İpek Açar ile Alper Kömürcü'nün bebeklerine vereceği isim belli oldu

2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adında bir kızı olan İpek Açar, dört yıl önce müzisyen Alper Kömürcü ile dünyaevine girmişti.
Birkaç hafta önce bebek beklediklerini açıklayan ünlü çiftten Kömürcü, sosyal medya hesabından paylaştığı kare ile evlilik yıl dönümlerini kutladı.
"HAYATIMIN EN GÜZEL 4 SENESİNİ YAŞADIM SENİNLE"
Kömürcü, paylaşımına "Hayat bizim yaşlarımızda çok hızlanıyor. Her anına sıkı sıkı tutunduğum hayatımın en güzel 4 senesini yaşadım seninle. Seninle geçirdiğim her gün hayatamı daha özel ve anlamlı kılıyor" dedi.
"OĞULLARININ ADI ÖMER ALP OLACAK"
Paylaşımına düştüğü notta oğluna vereceği ismi de açıklayan Kömürcü, şu ifadeleri kullandı:
"Canımız bir tanemiz Aslı Gönül'ümüz ve Allah nasip ederse minik Ömer Alp'imizle birlikte daha nice 4'lere 44'lere inşallah. Seni çok seviyorum."
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