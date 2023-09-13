İpek Açar ile Alper Kömürcü'nün bebeklerine vereceği isim belli oldu

"HAYATIMIN EN GÜZEL 4 SENESİNİ YAŞADIM SENİNLE"

Kömürcü, paylaşımına "Hayat bizim yaşlarımızda çok hızlanıyor. Her anına sıkı sıkı tutunduğum hayatımın en güzel 4 senesini yaşadım seninle. Seninle geçirdiğim her gün hayatamı daha özel ve anlamlı kılıyor" dedi.

