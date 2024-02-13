İranlı yönetmen Dariush Mehrjui'nin ve eşinin katiline idam cezası verildi

İranlı yönetmen Dariush Mehrjui ile eşi Vahideh Mohammadifar geçtiğimiz ekim ayında İran'ın Kerec şehrindeki evlerinde bıçaklanarak öldürüldü. Davada üç kişi 8 ila 36 yıl arasında hapis cezasına çarptırılırken bir kişi idama cezasına çarptırıldı.

İdam cezasına çarptırılan katilin daha önce 83 yaşındaki yönetmen için çalıştığı ve parasal sorunlar nedeniyle ona öfkeli olduğu ortaya çıktı. İran Yeni Dalgası'nın öncülerinden olan yönetmeni ve eşini, kızı Mona Mehrjui bulmuştu.

1939 yılında Tahran'da doğan yönetmen Mehrjui, ABD'de çalışmalarını yürüttükten sonra beş yıl Fransa'da yaşadı ve 1969 tarihli The Cow filmiyle uluslararası çapta üne kavuştu.

Yönetmenin eşi Mohammadifar da senarist ve kostüm tasarımcısı olarak sinema sektöründe çalıştı.