İrem Helvacıoğlu yeni aşkını ilan etti: Ural Kaspar ilk poz

"PSİKOLOJİK ŞİDDET GÖRÜYORUM"

İrem Helvacıoğlu, daha önce de "Bu gerçekliğin, bu şiddetin hala yaşanabiliyor olmasını bilmek çok korkunç ve sinir bozucu bir duygu. Ben de kendi hayatımda fiziksel şiddete maruz kaldım. Özellikle psikolojik şiddet görüyorum ve bunu sonradan fark ediyorum. Hayatımda bu tarz şiddeti bana uygulayanlara yer vermiyorum" açıklamasıyla gündeme gelmişti.