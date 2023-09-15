İrem Helvacıoğlu yeni aşkını ilan etti: Ural Kaspar ilk poz

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, Eser Alp ile birlikteliğini noktalamasının ardından gurme Yolaç Özcan'la aşk yaşamaya başlamıştı. İkili bir süre sonra yollarını ayırmıştı.
Ünlü oyuncu, yeni bir ilişkiye yelken açtı. Sevgilisi Ural Kaspar ile objektif karşısına geçen Helvacıoğlu, bu kareyi paylaşarak aşkını sosyal medyadan ilan etti.
İrem Helvacıoğlu, işletmeci sevgilisiyle mutluluğunu da gözler önüne serdi.
"PSİKOLOJİK ŞİDDET GÖRÜYORUM"
İrem Helvacıoğlu, daha önce de "Bu gerçekliğin, bu şiddetin hala yaşanabiliyor olmasını bilmek çok korkunç ve sinir bozucu bir duygu. Ben de kendi hayatımda fiziksel şiddete maruz kaldım. Özellikle psikolojik şiddet görüyorum ve bunu sonradan fark ediyorum. Hayatımda bu tarz şiddeti bana uygulayanlara yer vermiyorum" açıklamasıyla gündeme gelmişti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yaşam
- Magazin
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin
- Sosyal Medya