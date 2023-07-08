Işın Karaca hastalığını açıkladı: Saklamak artık daha zor hale geldi

Hikayem çok uzun ama bir o kadar kısa. İyi okuyun… İlk aşıdan bu yana kafamda minik minik yaralar oluştu. Alerji mi dedik, 10 doktor gezdim… Değilmiş! Endokrinolojiye bağlı bir durum mu dedik, o da değilmiş.

Sıra geldi ikinci aşıya. Aşıdan 2 hafta sonra o minik minik yaralar saçlarımlarla beraber döküldü.

Biz o arada Emir’le saç modelleri üretmek için kuş tutuyoruz… Takma, yapıştırma, kelleyi boyama... Ne ararsan yaptık.

Haydi ben bunun üstüne bir de Covid oldum mu! O minik minik dökülen saçlar bir anda para para döküldü. Baya Alopcia Areta olmuşum…

İkinci kez covid geçirdiğimde dökülen para para bölgeler iyice açıldı. Örtmek artık imkansız olmuştu. Ve ben içime kapanıp kimseyle görüşemedim. Çünkü anlatamadım.